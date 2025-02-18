2025-02-18 20:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد بشأن رفض ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي خوض مباراة فريقه أمام سبورتنغ كانساس سيتي ضمن بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بسبب الظروف المناخية القاسية.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر ميامي مع سبورتنغ كانساس سيتي اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، في المباراة الافتتاحية للبطولة، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية تحت الصفر، مما قد يجعلها واحدة من أبرد مباريات كرة القدم في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "صن" البريطانية أشارت إلى أن ميسي قد يرفض المشاركة في المباراة بسبب البرد القارس، خاصة إذا تحققت توقعات الطقس.

وذكرت الصحيفة أن هذه المباراة قد تكون الأبرد في تاريخ كرة القدم الأمريكية منذ مباراة كولورادو رابيدز وبورتلاند تيمبرز في عام 2019، عندما وصلت درجة الحرارة إلى -7 درجات مئوية.

لكن فابريزيو رومانو، الصحفي المعروف لدى شبكة "سكاي سبورتس"، نفى هذه الأنباء، مؤدًا عبر حسابه على منصة "إكس": "التقارير التي تشير إلى رفض ليو ميسي اللعب في البرد أمام سبورتنغ كانساس سيتي غير صحيحة".

وأضاف: "مصادر مقربة من ميسي أكدت أنه لن يغيب عن المباراة إلا إذا كان غير لائق بدنيا. ميسي حريص على بدء كأس الأبطال."

يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في يوليو تموز 2023، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز نجوم الفريق.

من جانب آخر، أعلن نادي إنتر ميامي تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام فجر الخميس المقبل بدلا من فجر الأربعاء، وذلك بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وجاء في بيان النادي: "تم تأجيل المباراة حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير، نظرا لتوقعات تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة التي تستضيف المباراة."

وأكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، أن الظروف الجوية لن تؤثر على مشاركة ميسي في المباراة، رافضا التقارير التي تشير إلى عكس ذلك.

وقال ماسكيرانو: "الطقس لن يكون عائقا أمام مشاركة ميسي."

يذكر أن إنتر ميامي يستعد أيضا للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز 2024، حيث سيخوض الفريق مباراة افتتاحية مرتقبة ضد النادي الأهلي المصري في النسخة الجديدة من البطولة.







