التجارة: استلام 138 ألف طن من الشلب بالموسم الحالي

2025-02-18 21:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، زيادة معدل زراعة الشلب العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدة استلام 138 ألف طن.وقال المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توافر المياه خلال هذا العام أسهم في زيادة المساحات المزروعة بمحصول الشلب، مقارنة بالعامين الماضيين، حيث لم تكن هناك زراعة بسبب شح المياه".وأضاف، أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب استلمت هذا العام 138 ألف طن من الشلب في مخازنها، ويجري حاليا جرشه في المجارش الأهلية، تمهيدًا لتوزيعه على المواطنين مستقبلا".