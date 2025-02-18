مجلس محافظة كركوك يصوت على تعيين مدراء النواحي

2025-02-18 21:05:01 - المصدر: واع

كركوك -واع- مهدي الربحاويصوت مجلس محافظة كركوك ، اليوم الثلاثاء، على تعيين مدراء النواحي في المحافظة.وقال رئيس المجلس محمد ابراهيم الحافظ، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجلس محافظة كركوك عقد جلسته التاسعة، وتم خلال الجلسة التصويت على تعيين مدراء عدد من النواحي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الإدارة المحلية وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".واضاف أن" المجلس صوت على تعيين أحمد صالح المطر مديرا لناحية الزاب، وحقي إسماعيل مديرا لناحية العباسي، ومحمد إبراهيم مديرا لناحية الرياض، وبه شدار سليمان مديرا لناحية سركران، وهاوراس نظام مديرا لناحية شوان، وموفق نوري مديرا لناحية الرشاد، ورباح حسين شهاب لناحية الملتقى".وبين ان "هذا القرار يأتي في إطار دعم وتطوير العمل الإداري في المحافظة، إضافة إلى تعزيز الأداء المؤسسي في النواحي لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة".