الحكيم يصل الى البصرة.. وبيان يوضح أسباب الزيارة

2025-02-18 21:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، الى محافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي لمكتب محافظ البصرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "محافظ البصرة، أسعد عبد الأمير العيداني، استقبل اليوم، الحكيم لدى وصوله إلى مطار البصرة الدولي في زيارة رسمية للمحافظة".

وأضاف البيان، ان "الحكيم سيلتقي خلال زيارته بعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية، لبحث القضايا المهمة التي تخص البصرة وسبل تعزيز التنمية والاستقرار فيها".



