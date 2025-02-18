الصدر يوجه رسالة إلى الأردن ومصر بشأن نوايا تهجير الفلسطينيين

2025-02-18 21:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، رسالة إلى الأردن ومصر بشأن نوايا تهجير الفلسطينيين.

وقال الصدر في رسالة نشرها على حسابه في منصة (إكس)، تلقتها "بغداد اليوم": "أملا بالله كبير أن يوفق الله الجارة الأردن العزيزة شعباً وحكومةً، والدولة الشقيقة مصر شعباً وحكومةً على الوقوف صفاً واحداً ضد تهجير أحبتنا من غزة ومن فلسطين إلى أراضيهم، حفاظاً على القضية الفلسطينية المقدسة والاستمرار الأمن السلمي في المنطقة".

وأضاف "نحن الشعب العراقي على أنتم الاستعداد للتعاون معهم لتنعم المنطقة العربية بالأمن والأمان ولنبعد التدخلات الأمريكية المقيتة".

وتابع الصدر "كما نأمل أن يكون الموقف الإسلامي العربي موحداً في دعم الشعب الفلسطيني ودعم الموقف الرافض لتهجيرهم".

يشار الى ان مصر والأردن يعملان على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك ردا على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن المقترح يتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.

وتقترب غزة من مرحلة حرجة مع اقتراب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المقرر أن تنتهي في أوائل مارس آذار المقبل.

ولا يزال يتعين على إسرائيل وحماس التفاوض على المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى المسلحين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف الحرب على المدى الطويل.







