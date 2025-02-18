2025-02-18 21:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، يوم الثلاثاء، علاقة الإقليم مع بغداد بأنها "جيدة جدا"، مؤكداأن العمل يجري كـ"فريق واحد".

وقال بارزاني، في تصريحات للتلفزيون الرسميالعراقي، إن "العلاقة مع بغداد جيدةٍ جداً، ورئيس الوزراء محمد شياعالسوداني، يحاول دائماً حلحلة المشاكل بين بغداد وأربيل في جو من الودّوالسلام".

وأضاف أنه "لا أرى بأننا فريقين مختلفين،بلّ نحن نعمل كفريق واحد"، مضيفا "إذا ما كانت هناك مشاكل، فإننا نلجأللحوار لحلها".

وتابع: "لنكن صريحين، أنجزنا انتخاباتناجحة، وهذا بفضل السوداني والقاضي فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) والمحكمةالاتحاديّة العليا"، مضيفا "احيانا نحتاج إلى دعم بغداد، وفي بعضالأحيان بغداد تحتاج دعمنا".

وأكد رئيس الاقليم أن "العراق عراقناجميعاً، ويجب العمل منّ أجل مستقبل أجمل للعراقيين والمكونات جميعاً، والعلاقاتبيّن بغداد وأربيل في أفضل حالاتها".

وشهدت العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومةالاتحادية، الكثير من المتغيرات، سواء سلبية أو إيجابية، ولا سيما بقضايا النفطوالموازنة والرواتب.

ومؤخرا، ساد التعاون بين أربيل وبغداد، بمختلفالمجالات، ولاسيما الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد إجراء التعداد السكاني،والانتخابات في إقليم كوردستان، فضلا عن مشاركة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزانيبمؤتمر ميونخ للأمن، إلى جانب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.