الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة

2025-02-18 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الأردن ومصر في ظل الخطط الأمريكية الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة إليهما. وقال الصدر في تدوينة: "أملنا بالله كبير أن يوفق الله الجارة الأردن العزيزة شعبا وحكومة والدولة الشقيقة مصر شعبا وحكومة على الوقوف صفا واحدا ضد تهجير أحبتنا من غزة […]

