اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةجريدة المدىاخبار العراق السياسية › الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة

الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة

الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة
الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة
2025-02-18 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وجه زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الأردن ومصر في ظل الخطط الأمريكية الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة إليهما. وقال الصدر في تدوينة: "أملنا بالله كبير أن يوفق الله الجارة الأردن العزيزة شعبا وحكومة والدولة الشقيقة مصر شعبا وحكومة على الوقوف صفا واحدا ضد تهجير أحبتنا من غزة […]

The post الصدر يوجه رسالة إلى مصر والأردن بشأن تهجير غزة appeared first on جريدة المدى.

واصل المتابعة على جريدة المدى