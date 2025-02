خامنئي: خطة أمريكا الساذجة بشأن غزة فاشلة ولن تصل الى نتيجة

2025-02-18 21:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن المخططات الأمريكية الساذجة المتعلقة بغزة "محكوم عليها بالفشل". وأشار خامنئي خلال لقائه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والوفد المرافق له، بحسب بيان لموقع المرشد الرسمي، إلى أن المشاريع الأمريكية وغيرها بشأن غزة وفلسطين لن تصل إلى أي نتيجة،" مضيفًا أن "من كانوا يتوعدون […]

