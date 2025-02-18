2025-02-18 21:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقرّت الحكومة العراقية، يومالثلاثاء، حزمة من القوانين لغرض تحسين واقع الطاقة الكهربائية وإنتاج الغاز، إلىجانب الموافقة على قانونيّ مكافحة تهريب المهاجرين، وحظر "التعذيب"والمعاملة اللاإنسانية.

وذكرالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أنالأخير ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث القضاياالعامة في البلاد، وتناول أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في سيرتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،واتخاذ القرارات بشأنها.

وأقر مجلس الوزراء حسم الدرجات الوظيفيةللأوائل وحملة الشهادات العليا بمجموع 5903 درجات وظيفية، تمت المصادقة عليها ضمنالموازنات السابقة.

وتابع مجلس الوزراء موضوع إتمام مشاريعالمستشفيات، إذ أقر توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني 45 لسنة 2018، بشأنوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة المثبتة فيوزارة التخطيط، المؤرخ في 10 شباط/ فبراير 2025.

وضمن جهود الحكومة لإتمام المشاريعالمتلكئة، وإنجاز مشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي:

1-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (ماء البصرة الكبير المرحلة الاولى P1R- إنشاء الخطوط الناقلة)، ضمن مشروع ماء البصرة الكبير.

2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مقاولة تأهيل طريق بغداد كربلاء منفلكة الدلة ولغاية سيطرة 54 في محافظة كربلاء.

3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق يربط ناحية القراج/ حوشترلالوك بطريق مخلط السفينة، بمحافظة نينوى.

4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً، في هيت/المركز)، المدرج مكونًا ضمن مشروع (بناء (5) مدارس ثانوية نموذجية في محافظةالأنبار (الفلوجة – الرمادي – الكرمة – هيت - القائم).

وبشأن توفير "الغاز الجاف" لمصانعوزارة الصناعة والمعادن، تقرر قيام وزارة النفط بتجهيز المشروعات الصناعية الإستراتيجيةالتي تستخدمه كمادة أولية بصورة مستمرة، واستثنائها من القطع المعتمد في فتراتالذروة وفق الآتي:

1-تخصيص 90 مقمق/ يوم، للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لمشروع (مصنع أبوالخصيب).

2-تخصيص 65 مقمق/ يوم، للشركة العامة للأسمدة الشمالية لمشروع جديد ومتكامل لإنتاجالأسمدة النيتروجينية.

3-تخصيص 20 مقمق/ يوم، للشركة العامة لكبريت المشراق لتجهيز مشروع (تأهيل وتشغيلوتطوير مشروع إنتاج الكبريت المصفى) في حقل المشراق المرحلة الأولى، و60 مقمق/ يومللمرحلة الثانية.

4-تخصيص 60 مقمق/ يوم، للشركة العامة للفوسفات، لتجهيز مشروع إنشاء مجمع فوسفاتيمتكامل.

5-تخصيص 37.5 مقمق/ يوم، للشركة العامة للزجاج والحراريات.

وفي إطار متابعة تطوير مشاريع الكهرباء،ومنها مشروع تحويل "محطة القيارة الغازية" من الدورة البسيطة إلىالمركبة، أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة فيوزارة الكهرباء بشأن تخويل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ المنطقةالشمالية، صلاحية الإحالة والتعاقد مع شركة (ARGAN INT)، بعد استكمال الإجراءات واعتماد المناشئالأميركية والأوروبية واليابانية والكندية، لتحويل المحطة إلى العمل بالدورةالمركبة.

وفي المسار نفسه، خوَّل المجلس وزارةالكهرباء صلاحية إصدار الإحالة وتوقيع عقد (EPC) لمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، بمبلغ 480 مليون دولار، عدامبلغ الإشراف والمتابعة، مقابل تنازل الشركة عن ضمانة الدفع الممنوحة لها من وزارةالمالية البالغة 808.345 مليون دولار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانونالموازنة العامة الاتحادية، ومن أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2لسنة 2014.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي القانونينالآتيين:

1-قانون مكافحة تهريب المهاجرين.

2-قانون حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

بعد أن دققهما مجلس الدولة، وأقر إحالتهماإلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظاتالدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.