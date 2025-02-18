2025-02-18 22:09:04 - المصدر: ايشان

دخل العراقيون في “قلق جديد”، بعد تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية لحيوان الجاموس في بغداد، حتى قرر بعضهم، أن يترك شراء اللحوم الحمراء، خوفاً من انتقال المرض إلى الإنسان، لكن وزارة الزراعة تطمئن بالقول، إن “المرض لن يصيب البشر، وينتقل بين الحيوانات فقط”. وانتشر المرض، في مناطق “الفضيلية، وجرف النداف، وحي الوحدة، والنهروان”، والتي تشهد […]

ظهرت المقالة عراقيون يعيشون قلقاً: هل نقاطع اللحوم بسبب “نكبة الفضيلية”؟ أولاً على ايشان.



