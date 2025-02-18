بابل.. مقتل امرأة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية

2025-02-18 22:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن تفاصيل جريمة قتل في قضاء المحاويل بمحافظة بابل، حيث قتلت امرأة بالقرب من مركز الشباب وسط القضاء.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المرأة قتلت بواسطة سلاح ناري في حادث وقع قرب مركز الشباب في قضاء المحاويل".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث وشكلت لجنة تحقيق".

وأشار المصدر إلى أن "زوج المجني عليها سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وأقر بأنه هو من ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية تطورت إلى هذه النهاية المأساوية".

وأوضح، أنه "تم نقل الزوج إلى مركز احتجاز أمني لاستكمال الإجراءات التحقيقية"، مؤكداً أن "الجريمة ذات دوافع جنائية بحتة".

وتابع المصدر قائلاً: "الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة المجني عليها إلى الطب العدلي لاستكمال باقي الإجراءات".