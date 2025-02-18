دوري نجوم العراق.. التعادل السلبي ينهي لقاء نفط البصرة وضيفه البغدادي

2025-02-18 22:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق النفط مع مضيفه نفطالبصرة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرةالقدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظةالبصرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة29 بالمركز الثامن، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 21 بالمركز 16.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أكد فيوقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاقٍ يمنح ترخيصاً مؤقتاً يسمح باستمرار تقنية الـVAR خلال الجولة الحالية فقط، داعياً إلى إنهاء الأزمة المالية من قبلشبكة الإعلام العراقي.