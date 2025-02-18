فوز وتعادل في الجولة 21 لدوري نجوم العراق

2025-02-18 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاستطاع فريق الكهرباء اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز بثنائية على نادي الكرخ، فيما خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة النفط ونفط البصرة لحساب منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق.وجاءت أهداف الكهرباء عن طريق محمد سويعيد في د (45) ونهاد محمد د(59)، ليرفع رصيده الى النقطة 26 في المركز 14، فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة (25) في المركز 15.وتقاسم النفط ونفط البصرة نقاط المباراة، ليحل النفط في المركز الثامن بـ29 نقطة، اما نفط البصرة فجاء في المركز 16 برصيد 21 نقطة.