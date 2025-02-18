عشية مواجهة الأردن.. الاتحاد الآسيوي يصدم منتخب شباب العراق

2025-02-18 22:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، منتخب العراق للشباب بعد انتهاء مباراة الفريق أمام السعودية في كأس آسيا تحت 20 عاما في الصين، برفضه طلب الاستئناف المقدم من ليوث الرافدين.

ويلعب منتخب الشباب في المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبات السعودية والأردن وكوريا الشمالية، حيث يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين.

وتقدم وفد منتخب العراق للشباب بطلب استئناف رسمي لدى الاتحاد الآسيوي، بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب علي مخلد في الدقيقة 77 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة السعودية.

وأكد وفد منتخب العراق للشباب، في تقريره بأن حالة البطاقة الصفراء الثانية على اللاعب علي مخلد لم تكن صحيحة، وكانت ظالمة لأن اللاعب لم يقم بلمس اللاعب السعودي إطلاقاً، ولا توجد حالة تستوجب البطاقة الثانية.

وبعد مشاهدة الحالة وتقديم طلب إلى الاتحاد الآسيوي، رفض الأخير طلب استئناف منتخب ليوث الرافدين، بالتالي سيغيب اللاعب عن مباراة الأردن بداعي الإيقاف كما سيغيب زميله اللاعب مصطفى قابيل بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراوين أمام كوريا الشمالية والسعودية.

وأنهى منتخب العراق للشباب تحضيراته استعدادا لمواجهة نظيره الأردني غدا الأربعاء، في ثالث مبارياته ضمن المجموعة الثانية لنهائيات بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً المقامة حالياً في الصين.

وسيخوض ليوث الرافدين مواجهة الأردن على ملعب مركز لونغهوا الثقافيّ والرياضيّ بمدينة (شينزين) في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت الصين، العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد، ويدير اللقاء الحكم الدولي الأوزبكي عسكر نجف علييف.

وحضر الوحدة التدريبية، اليوم الثلاثاء، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم، مشرف المنتخب محمد ناصر، وقادها المدرب عماد محمد، الذي حث اللاعبين على ضرورة اللعب من أجل الفوز لضمان التأهل الرسمي للدور ربع النهائي للبطولة.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 التي تستضيفها تشيلي، إذ سبق للعراق أن تأهل إلى النسخة السابقة من المونديال عام 2023 في الأرجنتين بعدما احتل وصافة البطولة خلف المنتخب الأوزبكي.