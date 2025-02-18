2025-02-18 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت بغداد وكركوك، يوم الثلاثاء،عمليات قبض مختلفة، تنوعت بين القبض على صاحب عجلة دهس منتسبا في طريق كركوك –أربيل، فضلا عن القبض على متهم منتسب متهم بالإرهاب وآخر تحرش بفتاة في بغداد.

وقال مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "قوةأمنية ألقت القبض على منتسب في الداخلية، مطلوب بتهمة الإرهاب لمديرية الاستخبارات،في قضاء أبي غريب غربي العاصمة".

وفي عملية أخرى، أضاف المصدر أن "قوةأمنية ألقت القبض على شاب تولد 2001، بعد تحرشه بفتاة داخل عمارات الصالحية وسطبغداد".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز،أن "عجلة نوع جيب لاريدو، أقدمت على دهس منتسب أمني في سيطرة دارمان على طريقكركوك – أربيل، ولاذ صاحبها بالفرار، خلال عملية تفتيش العجلة".

وأضاف "تم تعميم معلومات العجلة، لاسيماوأن أوراق صاحبها الرسمية كانت بحوزة النقطة الأمنية"، مبينا أنه "حسب توجيهاتقائد شرطة كركوك اللواء فتاح الخفاجي، تم اتخاذ كافه الإجراءات والقبض على صاحب العجلة".