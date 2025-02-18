ميلان يودع دوري الأبطال بعد تعادله امام فينورد

2025-02-18 23:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعودع ميلان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل (1-1) مع ضيفه فينورد، بملعب سان سيرو، في إياب الملحق المؤهل لدور ال16.تقدم سانتياجو خيمينيز لميلان في الدقيقة الأولى من المباراة، فيما عادل جوليان كارانزا النتيجة لفينورد بالدقيقة 73، ليؤهل فريقه لدور الستة عشر.وودع الروسونيري المسابقة بعد خسارته في مجموع المباراتين (2-1)، بالنظر لخسارته ذهابا في معقل فينورد بهدف دون رد.