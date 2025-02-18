ذهبي وفضيان للعراق في بطولة الأردن الدولية للهجن

2025-02-18 23:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتوج العراق بوسام ذهبي ووسامين فضيين ضمن بطولة الأردن الدولية للهجن.وذكر إعلام اللجنة الأولمبيةفي بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " المتسابق العراقي عايد كريم حمد توج بالوسام الذهبي في فعالية سباق ركوب واقف الدولي ضمن منافسات بطولة الأردن الدولية للهجن، والتي اختتمت منافساتها مؤخراً في العاصمة عمان، بإشراف مباشر من الاتحاد العربي لسباقات الهجن المهاري، وبمشاركة سبعة منتخبات عربية مثلت العراق، قطر، تونس، موريتانيا، ليبيا، الأردن، والجزائر".وأضاف، "كما حصد المنتخب العراقي وسامين فضيين عن طريق المتسابق حسين علي حمد، الأول تحقق في سباق الشوط الدولي لقطع مسافة ٤ كم، فيما أُحرز الثاني في منافسات سباق ركوب واقف، وأكد لاعبونا حضورهم المشرف في البطولة بالرغم من قلة الخبرة والفارق الكبير بينهم وبين بقية المنتخبات المشاركة الأخرى، إلا أن لاعبينا قدّموا مستويات مميزة وعرضاً جميلاً في منافسات البطولة، نال استحسان المتابعين ومحبي سباقات الهجن."وهنأ رئيس الإتحاد العربي لرياضة سباق الهجن، عبد الله بن محمد الكواري، بحسب البيان، رئيس الإتحاد العراقي للعبة محمد نجم الدين ونائبه حيدر الفلاحي، بمناسبة فوز العراق بثلاثة أوسمة ملونة في بطولة الأردن الدولية، مؤكداً أهمية المشاركة العراقية في البطولة بعد المستوى المتطور الذي شهدته اللعبة في العراق.من جانبه، أعرب رئيس الوفد العراقي، حيدر خضير الفلاحي، عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المشاركة العراقية في البطولة، والإنجاز المميز المتمثل بالحصول على ثلاثة أوسمة ملونة، معرباً عن شكره وتقديره الكبيرين لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن، لدعمه المتواصل واهتمامه برياضة الهجن التي تنتظرها العديد من المشاركات الدولية المقبلة، لعل أبرزها دورة ألعاب التضامن الإسلامي في السعودية العام الحالي.وأكد، أن "رياضة كرة اليد الهجانة التي دخلت العراق حديثاَ ستشهد في غضون الأيام المقبلة استدعاء عدد من اللاعبين للانخراط في الوحدات التدريبية، بهدف اختيار المؤهلين منهم للعب ضمن صفوف المنتخب الوطني، فضلاً عن إشراك المدربين والحكام في دورات خارجية لتطوير إمكانياتهم".