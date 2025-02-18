ارتدادات "الحمى القلاعية".. الديوانية تمنع دخول المواشي وتنتظر التعليمات

2025-02-18 23:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، (18 شباط 2025)، عن منع دخول المواشي الى المحافظة تزامنا مع انتشار مرض الحمى القلاعية ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وذكر بيان لقيادة شرطة الديوانية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان وجه كافة السيطرات الخارجية بعدم السماح لدخول المواشي إلى المحافظة بانتظار التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة، وعدم السماح بتنقلها داخل المحافظة".

وكانت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لم تسجل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية سابقا ولا حاليا".

وفي ظل التخوفات التي انتشرت مؤخرًا حول تفشي الحمى القلاعية بين الثروة الحيوانية في العراق، أكد وزير الزراعة عباس جبر أن الوضع تحت السيطرة، وأن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.

وأشار وزير الزراعية في تصريح لـ"بغداد اليوم"، في وقت سابق اليوم إلى أن الإصابات الحالية بحمى القلاعية ظهرت في 5 فبراير شباط الماضي، وأن الوزارة بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض" مؤكدا أن الفرق البيطرية تعمل على علاج الأبقار المصابة، مع التركيز على تلقيح الأبقار غير الملقحة، خاصة الصغيرة منها، حيث أن معظم الإصابات تتركز في هذه الفئة.