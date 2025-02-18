تحذير لمستخدمي الطرق في الأنبار.. وتوجيهات مرورية

2025-02-18 23:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، تحذيرا لمستخدمي الطرق في المحافظة مع توقعات جوية لطقس ممطر في البلاد.

وذكر بيان لمرور الأنبار، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستنادًا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي نود تنبيه جميع السائقين ومستخدمي الطرق إلى الأوضاع الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة والتي قد تؤثر على السلامة المرورية وتتطلب الحذر أثناء القيادة".

وقدمت مرور الأنبار "نصائح للقيادة الآمنة في الأجواء الماطرة والطرق الزلقة، بضرورة تجنب السرعة الزائدة والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام المكابح بشكل مفاجئ لتجنب الانزلاق".

ودعت الى "تشغيل الأضواء الأمامية حتى في النهار لتحسين الرؤية، وتجنب التجمعات المائية العميقة لتجنب انزلاق المركبة أو تعطلها، والقيادة بحذر وتجنب المناورات المفاجئة، والتأكد من كفاءة البطارية ونظام التدفئة في المركبة".

وحثت مرور الأنبار السائقين على "الالتزام بتوجيهات رجال المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين".