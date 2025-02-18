إعادة فتح نحو 10 طرق مغلقة منذ 20 عاما في ديالى

2025-02-18 23:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن إعادة فتح نحو 10 طرق أغلبها مغلقة منذ قرابة 20 عاماً.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، رشاد التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استراتيجية إعادة فتح الطرق المغلقة لأسباب أمنية في بعقوبة وبقية مدن ديالى مستمرة من خلال لجنة مركزية في قيادة الشرطة، وذلك لإنهاء هذا الملف الذي يمثل جزءاً من تراكمات الاضطرابات الأمنية بعد عام 2003".

وأضاف التميمي، أن "خلال الأشهر الماضية تم إعادة فتح نحو 10 طرق، أغلبها مغلقة منذ نحو 20 عاماً، لدواعٍ أمنية"، لافتاً إلى أن "مستوى الاستقرار الأمني والطمأنينة شكّل حافزاً لإعادة فتح الطرق، بهدف خلق مرونة وانسيابية في الحركة، وتجاوز مرحلة صعبة مرت بها ديالى في السنوات الماضية، وبالتالي هذه الخطوة تعطي رسالة طمأنينة للرأي العام".

وأوضح التميمي، أن "أحد الطرق التي تم فتحها مؤخراً يمتد من مقاطعة الحديد باتجاه ناحية هبهب ضمن قاطع شمال غرب ديالى، وهو مغلق منذ نحو 17 عاماً لدواعٍ أمنية"، مبيناً أن "إعادة فتح هذه الطرق ستعزز الاستقرار وحالة الحركة، كما أنها ستخفف من الزخم المروري على الطرق الرئيسية، وتنقل جزءاً منها إلى الطرق الزراعية".

وكان محافظ ديالى عدنان الشمري قد أكد أن هناك استراتيجية تعتمد على إعادة ما تبقى من الطرق المغلقة في بقية مدن ديالى خاصة وان الأوضاع الأمنية مستقرة ولم يعد هناك أي مبرر لغلق أي طريق.