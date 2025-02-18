الأنواء: أمطار وثلوج وبرودة وغبار تبدأ الأربعاء وتنتهي الاثنين

2025-02-18 23:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتوقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، تعرض البلاد لحالتين جويتين متعاقبتين تتضمن أمطار وثلوج وبرودة وغبار تبدأ الأربعاء وتنتهي الاثنين.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "حالتين جويتين متعاقبتين الاولى تبدأ الأربعاء وتنتهي مساء الخميس، والثانية تبدأ الجمعة وتنتهي الاثنين"، مبينة أن "الحالة الأولى تتضمن أمطار على شكل زخات مصحوبة بالبرق والرعد ، وارتفاع قليل بدرجات الحرارة مع غبار متصاعد في مناطق محدودة من غرب البلاد ".وأضافت، "اما الحالة الثانية التي تبدأ الجمعة ففيها زخات امطار رعدية وبرودة شديدة، وثلوج على المرتفعات الجبلية وربما تشمل المناطق المنخفضة في مدن شمال البلاد وبعض مناطق الوسط والغربية."