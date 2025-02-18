أمانة بغداد تحقق نسب إنجاز متقدمة في تطوير أربعة شوارع بمدينة الصدر

2025-02-18 23:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت امانة بغداد، تحقيق إنجاز متقدمة في تطوير وتوسعة أربعة شوارع بمدينة الصدر.وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيه امين بغداد عمار موسى كاظم وضمن حملة امانة بغداد الكبرى لاعمار وتأهيل البنى التحتية في مدينة الصدر وبإشراف المدير العام جعفر جابر رحمة ، اطلقت بلدية الصدر الثانية اعمال انشاء متنزه كبير في محلة( ٥١٢ ) ضمن مقتربات الشارع الخدمي لسريع قناة الجيش".وأضافت، " كما تواصل البلدية الإشراف على مراحل اكساء وتطوير مداخل القطاعات (١٦ - ٣٣ -٢٢-٦٩)، فيما حققت نسب انجاز متقدمة في اعمال تطوير وتوسعة شوارع (الكرامة والرضوي و ابي ذر الغفاري و الجولان) التي تشهد حملة اعمار غير مسبوقة ستنعكس ايجابا على الواقع العمراني في مدينة الصدر فضلا عن تحقيق انسيابية كبيرة في حركة السير وفك الاختناقات المرورية" .