دوري الكرة الطائرة.. غاز الجنوب يتخطى البيشمركة في ختام الجولة الخامسة

2025-02-18 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الجنوب، يوم الثلاثاء،فوزاً مهماً على ضيفه فريق البيشمركة بثلاثة أشواط لواحد ضمن منافسات الجولةالخامسة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي احتضنتها قاعة المدينةبمحافظة البصرة.

وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي (22-25 و25-23 و18-25 و 21-25).

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، كوناللقاء جمع حامل اللقب للنسخة الماضية ووصيفه، فضلاً عن الحضور الجماهيري الكبيرالذي غصت به مدرجات القاعة.