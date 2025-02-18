2025-02-18 23:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن دور الإقليم سيكون مساعداً في دفع الحوارات نحو حلٍّ شامل للأزمة السورية.

وقال بارزاني في مقابلة مع محطة رووداو: "خلال المحادثات التي أجريتها مع وزير خارجية سوريا، شددنا على أنّ سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة مدنية قائمة على تعدد القوميات واللغات والثقافات، وأن يشعر جميع المكونات فيها من كورد وعرب ومسيحيين وعلويين ودروز بأنهم مواطنون سوريون".

وأضاف: "سوريا بلد لا يمكن إدارته بأيديولوجية واحدة، وإنّ الإدارة الأحادية لن تنجح أبداً في ظل هذا التنوع، ومن خلال ما لمسناه في وجهات نظر رئيس سوريا، السيد أحمد الشرع، فهو يسعى فعلاً إلى إيجاد حلول ناجعة لأزمات البلاد. إذا كانت هذه هي سياستهم الحقيقية التي تصبُّ في مصلحة سوريا، فإنها تستحق الدعم، وليس الاكتفاء بالمراقبة فحسب، بل يجب أن نكون مساعدين، لأنني أعتقد أن هذه فرصة كبيرة للسوريين وإذا ضاعت فليس من الواضح ماذا سيكون البديل في سوريا".

وفيما يخص دور إقليم كوردستان في الحد من التصعيد داخل سوريا على وجه التحديد، نوّه بارزاني بالقول: "كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نتحرك في إقليم كوردستان، خصوصاً أنّ ما حدث في سوريا جاء سريعاً ومفاجئاً للجميع، لذلك ركّزنا في البداية على كيفية حماية الكورد هناك، وأجرينا اتصالات مستمرة مع تركيا وأميركا ودول أوروبية لتحقيق هذا الهدف، أعتقد أننا استطعنا المساهمة في تهدئة الأوضاع في بعض المناطق".

وتابع رئيس إقليم كوردستان: "المرحلة الثانية الآن تتمثل في كيفية ضمان مشاركة الكورد في بناء سوريا الجديدة، والتوجه إلى دمشق ليكونوا جزءاً من عملية تشكيل حكومة جديدة، نحن نعتقد أنّ هذه فرصة كبيرة لكل السوريين وإذا ضاعت فليس من الواضح ما سيكون البديل".

وأكد بارزاني في ختام حديثه أنّ "إقليم كوردستان سيواصل لعب دورٍ مساعدٍ وداعمٍ لأي جهدٍ يهدف إلى ترسيخ السلم والاستقرار وإشراك مختلف مكونات الشعب السوري في رسم مستقبل البلاد".