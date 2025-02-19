2025-02-19 00:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد النائب عن محافظة ذي قار، حسنالأسدي، يوم الثلاثاء، على عضو بمجلس محافظة النجف بشأن هدر مياه الأهوار، مؤكداًأن المياه لا تذهب إلى البحر، اتهم النجف بأنها "الأكثر تجاوزاً" علىالحصص المائية.

وقال الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "ما تحدث به عضو مجلس محافظة النجف فاروق الغزالي وفي أكثر من مناسبةبخصوص هدر المياه الذاهبة لمحافظة ذي قار وبالتحديد لمناطق الأهوار، حديث عار عنالصحة ومعلومات غير دقيقة ومظللة للرأي العام ولأبناء النجف".

وأضاف "الأهوار دخلت على لائحة التراثالعالمي عام 2016 ولديها حصة مائية مُلزمة لوزارة الموارد المائية وفق الدراسة الإستراتيجيةالتي تعمل عليها الوزارة، كما وأن الكميات المطلقة لمحافظة ذي قار تعد غير كافيةنتيجة لتجاوز محافظات النجف والديوانية والمثنى على حصتها المائية وخصوصاً محافظةالنجف نتيجة لزراعة محصول الشلب خارج الحصة المقرة من قبل الوزارة".

وتابع الأسدي "الأهوار تعرضت لموجةجفاف قاسية خلال الأعوام السابقة نتيجة لهذه التجاوزات أدت إلى هجرة أهلها وهلاكجماعي للثروة السمكية والحيوانية التي تعتبر ثروة وطنية لكل أبناء عراقنا العزيز،وأبناء هذه المناطق يعتمدون على تربية الجاموس وصيد الأسماك وهو مصدر رزقهم الوحيدوالذي يعتمدونه في حياتهم اليومية فليس من المنطق حرمانهم من مصدر معيشتهم لكيتقوم أبناء المناطق الأخرى بزراعة الشلب الذي يستهلك كميات أكبر مما تستهلكه الأهوار".

وبين أن "المياه التي تصل الأهوار لا تذهبللبحر كما يدعي العضو إذ أن محافظة ذي قار قامت بإنشاء سدة قاطعة على نهر الفراتفي العام 2009 والتي من شأنها الحفاظ على كل الإطلاقات المائية داخل مناطق الأهوار".

وأوضح الأسدي أن "وزارة المواردالمائية هي الجهة الوحيدة الكفيلة بإنصاف كل المحافظات وهي الجهة الوحيدة المعنيةبهذا الأمر"، داعياً الجميع إلى "التكاتف لعبور الأزمة بروح الفريقالواحد لا بتأليب المجتمعات المحلية على بعضها وتأليب الرأي العام من أجل مكاسبفردية على حساب المصلحة العامة".

وكان عضو مجلس محافظة النجف، فاروق الغزالي،قال خلال استضافة لنواب النجف عقدت في مجلس المحافظة، إن النجف تعاني من أزمة مياهالري بسبب سوء استخدام الحصص المائية، وأن المياه التي تذهب إلى الأهوار في محافظةذي قار وهي بواقع 100 متر مكعب في الثانية لا يتم الاستفادة منها بل تذهب إلى شطالعرب في محافظة البصرة ومنه إلى مياه الخليج.