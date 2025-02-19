بغداد.. شاب يسقط من جسر وسيارة مسرعة تدهسه ووفاة عامل عربي بظروف غامضة

2025-02-19 00:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يومالثلاثاء، بأن شاباً سقط من أعلى جسر لتدهسه سيارة مسرعة، فيما توفي عامل عربيبظروف غامضة، كما أصيب منتسب أمني بطلق ناري بالخطأ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن"شاباً تولد 1995 سقط من أعلى جسر اللقاء في منطقة المنصور وسط بغداد، لتأتيسيارة مسرعة وتدهسه إذ لم يستطع سائقها تفادي جسد الشاب".

وأضاف أنه "تم توقيف سائق السيارة ونقلالجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفي منطقة المنصور أيضاً، ذكر المصدر أنشخصاً سوداني الجنسية يعمل حارساً داخل إحدى البنايات ضمن شارع 14 رمضان، وجُدميتاً بظروف غامضة، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيقبالحادث.

من جانب آخر، أفاد المصدر الأمني بأنمنتسباً في وزارة الداخلية أصيب بجروح خطرة عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحهالشخصي داخل أحد مراكز الشرطة في قضاء التاجي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقيالعلاج.