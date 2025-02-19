العراق يرحب باستضافة السعودية لمباحثات روسيا والولايات المتحدة

2025-02-19 00:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رحبت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025) باستضافة المملكة العربية السعودية للمباحثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرةً هذه الخطوة مهمة لتعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، أن هذه المباحثات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدورها الفاعل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات الدولية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية هذه المباحثات في تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية.

كما أكدت الوزارة على أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

يأتي هذا البيان في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار.











