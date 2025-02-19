معها 6 قاصرات.. الإطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد

2025-02-19 00:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساءاليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عصابة للإتجار بالبشر معها ست فتيات قاصرات،غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزالإتجار بالبشر ألقت القبض على عصابة مختصة لتجارة البشر مكونة من امرأة ورجلين معست قاصرات في شقق حي السلام بمنطقة السيدية غربي بغداد".

وأضاف أنه "تم اعتقالهم ونقلهم إلى أحدالمراكز الأمنية بإجراءات أصولية"، مشيراً إلى أن "هذهالعمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات الأمنية العراقية لمكافحة جرائم الإتجاربالبشر وحماية الفتيات القاصرات من الاستغلال".