تفاصيل حالتين جويتين تؤثران على أجواء البلاد ابتداء من الغد

2025-02-19 00:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر المتنبئ الجوي صادق عطيه توقعات جوية مساء اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، حيث أشار إلى وجود حالتين جويتين متعاقبتين ستؤثران على البلاد خلال الأيام المقبلة.





الحالة الأولى:

وبحسب إيضاح عطيه على صفحته بـ"فيس بوك"، تابعته "بغددا اليوم"، تبدأ الحالة الأولى يوم الأربعاء وتستمر حتى مساء الخميس. تتميز هذه الحالة بتأثير منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، يندمج مع امتداد منخفض البحر الأحمر المداري الرطب. يتوقع أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة هطول أمطار على شكل زخات تكون مصحوبة بالبرق والرعد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتصاعد للغبار في مناطق محدودة من غرب البلاد.





يوم الأربعاء:

تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة بشكل عام، مع فترات صحو صباحية في مدن الجنوب تتحول إلى غائمة مساءً. من المتوقع هطول زخات من الأمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية خلال النهار، بينما تنتقل فرص هطول الأمطار مساءً وليلاً إلى وسط وجنوب البلاد، حيث تكون الأمطار خفيفة في أماكن متفرقة ومصحوبة ببرق ورعد. كما يُتوقع أن تشهد بعض مناطق وسط وجنوب البلاد أمطارًا غزيرة في فترات متقطعة.

الرياح خلال هذا اليوم تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في غرب البلاد، حيث تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم في الساعة. في باقي المناطق، تكون الرياح متقلبة الاتجاه أغلب الوقت، ثم تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.





يوم الخميس:

تستمر الغيوم في التواجد فوق أغلب مدن البلاد، وتستمر التقلبات الجوية مع فرص هطول زخات من الأمطار الرعدية في معظم المناطق. تبدأ الرياح بالتأثر بتقلبات في الاتجاه، حيث تتأثر المنطقة الغربية برياح شمالية غربية نشطة بعد ظهر الخميس، تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة في تلك المناطق. ينتشر هذا التأثير تدريجيًا خلال مساء وليل الخميس إلى باقي مدن البلاد، حيث تكون موجات الغبار أقل شدة.





الحالة الثانية:

تبدأ الحالة الثانية يوم الجمعة بتأثير بقايا الكتلة الباردة المرافقة للمنخفض الجوي، بالإضافة إلى وجود منخفض البحر الأحمر الحراري. تتميز هذه الحالة بزخات أمطار رعدية وبرودة شديدة، مع تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية واحتمالية وصول الثلوج إلى المناطق المنخفضة في مدن شمال البلاد وبعض مناطق الوسط والغرب.

وأكد صادق عطيه أن تفاصيل الحالة الثانية سيتم تحديثها مساء الخميس بناءً على تطورات نماذج الطقس، مع الحرص على تقديم المعلومات بدقة ووضوح دون تهويل.