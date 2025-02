تضارب المعلومات بشأن أزمة السيولة: هل العراق مفلس؟!

2025-02-19 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن نفت وزارة المالية وجود أزمة سيولة بعد ساعات فقط من انتشار وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة تؤكد أن هناك "عجزًا كبيرًا" في تمويل الرواتب، وذلك بعد أشهر من الإنكار ونفي التقارير بخصوص الوضع المالي في البلاد. وبحسب نواب ومختصين، فإن "العقوبات الأمريكية" على المصارف زادت من الأزمة، إضافةً إلى الديون المرتفعة، وحجم […]

