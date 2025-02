2025-02-19 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تبارك عبد المجيد في شوارع المناطق الصناعية العراقية، حيث يفترض أن تعج الورش والمصانع بالحركة والنشاط، أصبح الصمت هو السائد، والأبواب مغلقة بالشكل الذي يعكس حجم الأزمة التي يعيشها قطاع الصناعة. تلك المصانع المتوقفة، التي يفترض أن تكون مصدرًا للإنتاج والتشغيل، باتت تمثل عبئًا اقتصاديًا بدلًا من أن تكون محركًا للنمو. وبات العراق شبه […]

