الحكومة العراقية تحذر من تنامي تهديدات "داعش": الإرهابيون جهزوا أنفسهم بأسلحة جيش نظام الأسد

2025-02-19

 ترجمة/ حامد أحمد في مقابلة أجراها معه موقع، ذي ناشنال، الاخباري على هامش مؤتمر الامن المنعقد في ميونيخ، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من تنامي تهديدات داعش مؤكدا بأن تغيرات الوضع في الشرق الاوسط تتطلب تعاونا إقليميا أكبر بين بلدان المنطقة حيث تأمل بغداد بالتنسيق مع دمشق في مواجهة داعش الذي يشكل […]

