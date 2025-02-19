البايرن يبلغ ثمن نهائي الأبطال بتعادل قاتل أمام سيلتك

2025-02-19 02:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحجز بايرن ميونخ بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بشق الأنفس، بعد التعادل أمام ضيفه سيلتك بنتيجة (1-1) في إياب الملحق المؤهل لدور ال16، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا مساء الثلاثاء.وسجل هدف سيلتك نيكولاس كوهن (63)، بينما سجل هدف البايرن ألفونسو ديفيز (90)، ليتأهل البايرن لثمن النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا (2-1).شكل سيلتك الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة السابعة، بعدما افتك مكجريجور الكرة من أوليسيه بقرب وسط الملعب، وانطلق حتى وصل إلى المنطقة، ليسدد بعدها كرة قوية مرت إلى جوار القائم.