2025-02-19 03:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 18 - 2 (كونا) -- اعربت العراق اليوم الثلاثاء عن ترحيبه باستضافة المملكة العربية السعودية للمباحثات بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا معتبرا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز الامن والسلام على الصعيدين الاقليمي والدولي.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ان هذه الاستضافة تؤكد التزام المملكة بدورها الفاعل في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية الى حل النزاعات الدولية في ظل التحديات الامنية والسياسية التي تواجهها المنطقة.ورأت الوزارة ان المباحثات الامريكية الروسية تساهم في تعزيز التعاون الدولي وتدعم الجهود الهادفة الى تحقيق الاستقرار داعية الى مواصلة العمل المشترك لتعزيز الامن في المنطقة والعالم.واستضافت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء مباحثات مهمة ترأسها وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي ماركو روبيو وسيرغي لافروف لبحث عدد من الملفات الدولية وفي مقدمتها الحرب في اوكرانيا. (النهاية) ع ح ه / ر ج