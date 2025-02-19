منتخب العراق يلاقي نظيره الاردني في مباراة مصيرية ببطولة كأس آسيا للشباب

2025-02-19 08:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للشباب تحت 20 سنة في مباراة مصيرية، اليوم الأربعاء، نظيره الأردني ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب 2025 التي تستضيفها الصين حالياً.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع التي تضم فيها 16 منتخباً .

وستنطلق المباراة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء حسب توقيت بغداد على ملعب مركز لونغهوا الثقافي والرياضي .

ويتصدر العراق المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متقدما على السعودية بنقطة، يليه منتخب الأردن بالمركز الثالث بفارق الأهداف، وأخيرا كوريا الشمالية بنقطة وحيدة.

وانتهت مباريات الجولة الأولى في البطولة بتعادل منتخب العراق مع كوريا الشمالية ايجابياً بنتيجة 1-1 ، وفي الجولة الثانية فاز على السعودية بنتيجة 1-0.

وتقام البطولة حالياً في جمهورية الصين الشعبية بمشاركة 16 منتخبا من بينها 6 منتخبات عربية وهي: العراق والسعودية وقطر وسوريا والأردن واليمن و تستضيف الصين النسخة الـ42 من البطولة خلال الفترة من 12 شباط الجاري لغاية الأول من آذار المقبل.