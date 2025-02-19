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إبراهيموفيتش يعلّق على خروج ميلان من دوري أبطال أوروبا

إبراهيموفيتش يعلّق على خروج ميلان من دوري أبطال أوروبا
إبراهيموفيتش يعلّق على خروج ميلان من دوري أبطال أوروبا
2025-02-19 08:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

علّق النجم السابق والاداري الحالي في نادي ميلان، زلاتان إبراهوفيتش، على خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ضد فينورد 1-1 في إياب الملحق المؤهل إلى الدور الـ16.

وقال زلاتان في تصريحات نشرتها توتو ميركاتو: "نحن غاضبون ونشعر بخيبة أمل. طرد ثيو غيّر مجرى المباراة، الآن على الفريق أن يبقى متحداً، يجب أن تصبح هذه المباراة من الماضي وأن نفكر في بطولة الدوري".

وتابع: "أريد أن أرى ميلان يسيطر على كل شيء، لأن هذا الفريق هو أقوى من الفريق الذي فاز باللقب قبل 4 و5 سنوات".



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