اليوم .. ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق أهمها لقاء زاخو والطلبة

2025-02-19 09:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في الميناء والنجف وزاخو.

وتجري مباراة واحدة عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تجمع فريق النجف مع ضيفه فريق أربيل ، و سيحتضن ملعب النجف الدولي لقاء الفريقين.

بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:00 عصراً تجمع فريق الميناء مع ضيفه فريق القاسم ، وتجري المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة .

‏

‏ويختتم فريقا زاخو وضيفه الطلبة مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ 21 لدوري النجوم، ويعد اللقاء مهماً، اذ ان فوز زاخو يعني انه سيعزز صدارته كونه يتقدم الفرق بالترتيب بعد انتهاء الجولة الـ 20 ، برصيد 39 نقطة ، بينما فوز الطلبة يعني دخوله ضمن الفرق المنافسة على المركز الاول اذ يمتلك حالياً 34 بالمركز الخامس .

وسيكون ملعب زاخو مسرحاً للقاء الفريقين المهم عند الساعة الـ 7:30 مساءً .

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق قررت تعديل توقيت مباراة فريقي النجف وأربيل لحساب الجولة الـ (21) من المسابقةِ، وحسب كتاب نادي النجف الرياضي حول صيانة منظومة الإنارة الليلية، ليكون الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر بدلاً من الساعة الخامسة عصراً .