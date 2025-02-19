2025-02-19 09:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025) في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا.

وتفيد حسابات رويترز بأن خفضا 30 بالمئة يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنها وافقت على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا ويمكن أن يخفف الاتفاق أو يساعد في إزالة العقوبات التي عطلت تدفقات شحنات النفط الروسية.

لكن ترامب قال أمس إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في نطاق 25 بالمئة" وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية، ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وتضعف الاقتصاد، وتقلص بالتالي الطلب على الوقود



