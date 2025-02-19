الليلة في البرنابيو.. ريال مدريد ومانشستر سيتي في معركة الأبطال الحاسمة

2025-02-19 09:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

يستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو” مساء اليوم الأربعاء، مواجهة مثيرة تجمع ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب ملحق دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تأخره مرتين في ملعب “الاتحاد” الأسبوع الماضي، أظهر حامل اللقب شخصيته القوية المعتادة في البطولة الأوروبية، ليعود إلى العاصمة الإسبانية بانتصار ثمين بنتيجة 3-2.

وبات ريال مدريد على بعد 90 دقيقة فقط من حجز مقعده في الدور ثمن النهائي، حيث سيواجه الفائز من لقاء أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، في وقت يجد فيه الفريق ملاذاً في دوري الأبطال بعد تعثره محليًا في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإسباني.

ورغم أن الأرقام تصب في صالح ريال مدريد، إلا أن مانشستر سيتي يدخل المواجهة بثقة، بعدما سحق نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاستعداد للزيارة الصعبة إلى البرنابيو.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة أمام ريال مدريد بسجل هجومي قوي، حيث تمكن من التسجيل في 15 مباراة متتالية بجميع البطولات، ولم يفشل في هز الشباك خلال آخر سبع مباريات لعبها خارج أرضه.