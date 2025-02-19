المتوسط فوق 78 دولارا .. ارتفاع أسعار خام البصرة مع الصعود العالمي للنفط

2025-02-19 09:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 57 سنتا بما يعادل 0.76% ليصل إلى 75.09 دولاراً، وارتفاع أسعار خام المتوسط 57 سنتا ايضا بما يعادل 0.73% ليصل الى 78.14 دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم 75.98 دولاراً بارتفاع بلغ 14 سنتا وسجل خام تكساس الأمريكي 72.1 دولاراً بارتفاع بلغ 16 سنتا.

وقال مندوبون من منظمة أوبك ان التحالف يفكر في تأجيل سلسلة الزيادة الشهرية المقررة في نيسان لدعم أسعار النفط.