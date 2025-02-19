الحكيم يصل لمبنى مجلس محافظة البصرة برفقة العيداني ويعقد اجتماعا مع اعضاءه

2025-02-19 09:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

وصل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء (18 شباط 2025)، لمبنى مجلس محافظة البصرة، يرافقه محافظ البصرة اسعد العيداني.

وقال بيان للمحافظة تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمار الحكيم، يرافقه محافظ البصرة، وصل إلى مبنى مجلس المحافظة وعقد اجتماعًا مع رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس المحافظة".

ووصل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، يوم امس الثلاثاء، الى محافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي لمكتب محافظ البصرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "محافظ البصرة، أسعد عبد الأمير العيداني، استقبل اليوم، الحكيم لدى وصوله إلى مطار البصرة الدولي في زيارة رسمية للمحافظة".

وأضاف البيان، ان "الحكيم سيلتقي خلال زيارته بعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية، لبحث القضايا المهمة التي تخص البصرة وسبل تعزيز التنمية والاستقرار فيها".