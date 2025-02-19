الذهب ينخفض بفعل جني الأرباح والآمال بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

2025-02-19 09:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية مرتفعة في الآونة الأخيرة، مع ترقب المستثمرين محادثات السلام بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء المزيد من المحادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.52 دولارا للأوقية الأونصة بحلول الساعة الـ 03:38 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل 14 دولارا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2942.70 دولارا الذي سجله الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2945.90 دولارا. وقال أجاي كيديا مدير كيديا كوموديتيز ومقرها مومباي لا يزال صعود الذهب محدودا مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا دون مسار واضح ولكن إذا خرجوا بخطة قوية فإن ذلك قد يكون سلبيا للذهب بالتأكيد. يُنظر إلى السبائك باعتبارها وسيلة تحوط تقليدية ضد ارتفاع التضخم وقال محللون في بنك إيه إن زد إن رئاسة ترامب تخلق حالة من عدم اليقين على الصعيد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي من المرجح أن تدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم في الذهب، مضيفين أن الطلب الاستثماري على الذهب سيستفيد من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والتجارية والمالية. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 في الجلسة الماضية بسبب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بخطط ترامب للرسوم الجمركية، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.57 دولارا للأوقية. وهبط البلاتين 1.3 بالمئة إلى 974.32 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.56 دولارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام