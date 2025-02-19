2025-02-19 09:54:04 - المصدر: ايشان

قالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا إن ممثلي الادعاء المحليين وجهوا تهمة ارتكاب جريمة كراهية لرجل من فلوريدا قالت الشرطة إنه أطلق النار على رجلين كان يعتقد أنهما فلسطينيان لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان. ويلحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات كراهية المسلمين والفلسطينيين ومعاداة السامية منذ بدء حرب إسرائيل على […]

ظهرت المقالة أميركي يطلق النار على إسرائيليين ظن أنهما فلسطينيان أولاً على ايشان.



