القبض على عدد من المتهمين بينهم "مروج لعملات مزيفة" في بغداد

2025-02-19 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبطت بحوزة أربعة منهم (أختام مختلفة، تسع بطاقات ماستر كارد، 48 شريحة اتصال، مبالغ نقدية مزورة)، ولوحات مرورية مختلفة بدون تخويل".

واضافت أنها صادرت أسلحة واعتدة وكمية من المواد المخدرة والأدوية الغير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط المرورية.

وبينت قيادة عمليات بغداد أن هذه الواجبات جاءت من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي الكرخ والرصافة خلال (48)ساعة الماضية.







