بغداد: زحام وشبه توقف في اغلب الشوارع والتقاطعات الرئيسية

2025-02-19 10:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاربعاء (18 شباط 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها وذلك بالتزامن مع بداية الدوام الرسمي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة