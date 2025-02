صحة ذي قار تتلف كميات من المواد الغذائية الفاشلة في أسواق سوق الشيوخ

2025-02-19 10:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت صحة ذي قار عملية اتلاف لكمية من المواد الغذائية الفاشلة بالفحص الفيزيائي ضمن حملة رقابية داخل سوق الشيوخ. وصرح مدير شعبة الرقابة الصحية في سوق الشيوخ عبد الخالق خلف عاشور لشبكة أخبار الناصرية، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة الدبس غير الصالح للاستهلاك...

