2025-02-19 11:18:04 - المصدر: ايشان

بعدما أكد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أن أي اتفاق مستقبلي حول غزة يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس، وعدم نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية، أكدت حماس رفضها لتلك الشروط. وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن اشتراط إسرائيل إبعاد حماس عن القطاع مجرد حرب نفسية. كما […]

ظهرت المقالة حماس ترفض تصريحات نتنياهو حول “تفكيكها”: لن نخرج من غزة أو نلقي السلاح أولاً على ايشان.



