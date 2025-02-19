ما سبب الشعور المفاجئ بالاشمئزاز تجاه الشريك؟

2025-02-19 11:18:04 - المصدر: ايشان

اكتشف علماء النفس من جامعة أزوسا باسيفيك الأمريكية سبب الشعور المفاجئ بالاشمئزاز تجاه شريك الحياة. وتشير مجلة Personality and Individual Differences العلمية إلى أن الباحثين براين كوليسون وإليانا سوندرز وكلوي ين افترضوا أن رد الفعل السلبي تجاه طريقة تمشيط الشخص لشعره أو الطريقة التي يبدو بها في السراويل القصيرة على سبيل المثال قد يكون مرتبطا […]

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