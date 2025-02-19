رئيس الوزراء يفتتح عبر دائرة تلفزيونية 6 مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في بغداد

2025-02-19 11:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، 6 مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، 6 مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في بغداد لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة".

وأشار الى أنه "أطلق الأعمال التنفيذية لـ 23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات".