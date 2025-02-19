إلغاء فعاليات في "العام المقدس" بسبب صحة بابا الفاتيكان

2025-02-19 11:50:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الفاتيكان





أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، عن إلغاء اللقاءات البابوية المقررة مطلع الأسبوع، وتفويض مسؤولين آخرين لإدارة المهام العاجلة، في ظل استمرار إقامة البابا فرنسيس في المستشفى.وأدى هذا القرار إلى تقليص المزيد من الفعاليات المرتبطة بـ"العام المقدس"، وهو الاحتفال الكاثوليكي الذي يُقام كل 25 عاما بهدف تشجيع المؤمنين على زيارة روما والمشاركة في أنشطة دينية خاصة بعام اليوبيل الكنسي.ولم يحدد الفاتيكان حتى الآن المدة التي سيقضيها البابا في المستشفى، مشيرا فقط إلى أن علاجه يتطلب إقامة "مناسبة"، خاصة بعد أن خضع لتغييرين في نظامه الدوائي بسبب تعقيد حالته الصحية.ومن المتوقع أن يجذب "العام المقدس" نحو 30 مليون شخص إلى روما لحضور القداسات واللقاءات البابوية الخاصة طوال عام 2025، إلا أن استمرار مرض البابا يلقي بظلال من الشك على مدى إمكانية تنفيذ هذه الفعاليات وفق المخطط لها.وكان البابا قد نُقل إلى مستشفى جيميلي في روما يوم الجمعة الماضي، بعد أن تفاقمت إصابته بنوبة التهاب الشعب الهوائية، والتي استمرت لأكثر من أسبوع، بينما أكد الفاتيكان أن حالته لا تزال "جيدة" رغم التعقيدات الصحية التي يواجهها.



